В Бурятии гендиректор коммерческой организации пойдет под суд за контрабанду леса

Женщина внесла в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе леса



Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации за совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (2 эпизода), сообщает пресс-служба Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте.



По версии следствия, в период с октября 2017 года по июнь 2018 года генеральный директор коммерческой организации, в целях личного обогащения, осуществила незаконный вывоз с территории Российской Федерации в Китайскую Народную Республику стратегически важных ресурсов свыше 1,8 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму свыше 16 млн рублей. При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара внесла в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.



"В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе ведомства.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.