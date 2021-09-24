В Бурятии браконьеры застрелили косулю

Злоумышленникам грозит уголовное дело и изъятие оружия





В Закаменском районе в местности «Субурган» сотрудники Росгвардии, МВД и Бурприроднадзора в ходе рейда задержали двух браконьеров, застреливших косулю. При досмотре у злоумышленников обнаружены и изъяты заряженное огнестрельное оружие, патроны и туша разделанного животного.





Как сообщили в Росгвардии Бурятии, граждане находились в общедоступных охотничьих угодьях в период, когда охота повсеместно запрещена. Как выяснилось, ночью задержанные с помощью светового устройства застрелили сибирскую косулю из гладкоствольного ружья «Вепрь».





«Задержанные, 34-летние местный житель и житель Еравнинского района, доставлены в полицию для принятия правового решения по факту незаконной охоты. В отношении владельца оружия по результатам рассмотрения материалов уголовного дела будет принято решение об аннулировании разрешения на хранение и ношение оружия и изъятия его. В настоящее время проводится экспертиза, устанавливается ущерб, причиненный незаконной добычей животного», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии