В Бурятии продолжают поиски утонувшего в Селенге мужчины

Он выпал из лодки в районе села Старое Татаурово



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы привлекались к поискам мужчины, утонувшего при переворачивании моторной лодки на реке Селенге, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Спасатели обследовали 30 км акватории, однако поиск результатов не дал. Для уточнения обстоятельств происшествия в Старое Татаурово выезжали сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по РБ", - добавили в ведомстве.







Фото: pixabay.com

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы привлекались к поискам мужчины, утонувшего при переворачивании моторной лодки на реке Селенге, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС."Спасатели обследовали 30 км акватории, однако поиск результатов не дал. Для уточнения обстоятельств происшествия в Старое Татаурово выезжали сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по РБ", - добавили в ведомстве. Напомним , инцидент произошел 12 октября. Предварительно известно, что двое мужчин, 1983 и 1988 г.р., находясь в лодке «Казанка», в результате резкого маневрирования выпали из лодки. До берега доплыл только один. Спасшийся пояснил, что вместе с другом они решили испытать ходовые качества лодки, которая была приобретена 11 октября.Фото: pixabay.com

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