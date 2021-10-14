В Бурятии за сутки в ДТП пострадали три ребенка

Всех детей доставили в больницу



В Бурятии за сутки в ДТП пострадали трое детей. Первое ДТП с участием несовершеннолетних произошло утром 13 октября в Улан-Удэ. 51-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по ул. Борсоева при выполнении маневра «поворот налево» не уступил автомобилю «Тойота Спринтер» под управлением водителя 1980 года рождения.



"В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Тойота Спринтер» были доставлены в медицинское учреждение. У 9-летнего мальчика и 5-летней девочки диагностированы ушибы грудной клетки и ушибы передней брюшной стенки (были пристегнуты штатными ремнями безопасности). После осмотра отпущены домой", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Еще одно ДТП с участием ребенка произошло,



Фото: ГИБДД Бурятии

В Бурятии за сутки в ДТП пострадали трое детей. Первое ДТП с участием несовершеннолетних произошло утром 13 октября в Улан-Удэ. 51-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по ул. Борсоева при выполнении маневра «поворот налево» не уступил автомобилю «Тойота Спринтер» под управлением водителя 1980 года рождения."В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Тойота Спринтер» были доставлены в медицинское учреждение. У 9-летнего мальчика и 5-летней девочки диагностированы ушибы грудной клетки и ушибы передней брюшной стенки (были пристегнуты штатными ремнями безопасности). После осмотра отпущены домой", - сообщили в ГИБДД Бурятии.Еще одно ДТП с участием ребенка произошло, напомним , днем 13 октября в Железнодорожном районе. 46-летняя водитель автомобиля «Тойота РАВ 4», со стороны пр. Автомобилистов в направлении ул. Шаляпина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на ребенка 2014 года рождения. В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии

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