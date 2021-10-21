В Улан-Удэ нашли пропавшего мальчика

Его опознали бдительные горожане





В Улан-Удэ найден пропавший 11-летний мальчик, который ушел из дома 14 октября и не вернулся. С заявлением об исчезновении ребенка его мать обратилась 18 октября.

«Вечером 20 октября разыскиваемый ребенок был замечен бдительными гражданами и передан полицейским. Улан-удэнцы опознали мальчика по ориентировке, которую раздавали полицйеские в ходе розыска пропавшего в Октябрьском районе Улан-Удэ», - сообщили в МВД Бурятии.