Молодой улан-удэнец обворовал квартиру, чтобы отпраздновать день рождения

Парень похитил золотые изделия на 250 тысяч рублей





В Улан-Удэ полицейские раскрыли квартирную кражу, ущерб по которой составил более 250 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, заявление о преступлении поступило 21 августа. Вернувшись поздним вечером домой, хозяева обнаружили беспорядок в спальне, а при более тщательном осмотре заметили, что пропали золотые украшения из шкатулки, а с тумбочки исчезло золотое кольцо-печатка.Полицейские задержали подозреваемого – ранее не судимого 21-летнего улан-удэнца. Как выяснилось, кражу он совершил, чтобы на вырученные от продажи драгоценностей деньги отпраздновать предстоящий день рождения.Увидев, что в квартире на втором этаже дома нараспашку открыта балконная дверь, он с помощью решетки на балконе первого этажа забрался в жилище и похитил чужое имущество. Украшения молодой человек впоследствии продал незнакомцу за 50 тысяч рублей.Ранее в поле зрения правоохранительных органов парень не попадал, нигде не работает. В содеянном он признался. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com