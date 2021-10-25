В Бурятии чиновник присвоил и продал главный приз спортивных игр

Ущерб бюджету превысил 700 тысяч рублей





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении председателя Комитета физкультуры и спорта администрации Кабанского района. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в начале 2019 года в Бурятии проводились XV Республиканские зимние сельские спортивные игры, победителем которых стала сборная команда администрации Кабанского района. Подозреваемый чиновник в качестве представителя команды получил в оргкомитете главный приз соревнований - автомобиль «УАЗ» стоимостью более 717 тыс. рублей. Данная машина подлежала постановке на забалансовый счет администрации района и использованию в служебных целях. Вместо этого председатель комитета подал объявление о продаже машины и спустя месяц получил за нее 650 тыс. рублей. Полученными деньгами чиновник распорядился по своему усмотрению.Преступление было выявлено сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кабанскому району.«В настоящее время решается вопрос о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа или конфискации имущества в рамках уголовного дела наложен арест на личный автомобиль чиновника марки «Infiniti». По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: пресс-служба правительства Бурятии