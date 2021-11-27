В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от полицейских

О нарушителе в полицию сообщили бдительные горожане





Утром 25 ноября в ГИБДД Бурятии поступило сообщение о том, что по ул. Николая Петрова в Улан-Удэ движется автомобиль «Тойота», водитель которого, предположительно, пьян. Информация была незамедлительно передана экипажам ДПС.

Через некоторое время сотрудники ГИБДД заметили автомобиль на ул. Балтахинова. Требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Однако через некоторое время машину заблокировал наряд ДПС.Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулём «Тойоты» находился 60-летний мужчина. От него исходил характерный запах алкоголя, внешние признаки также указывали на то, что он пьян. Однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался, за что на него составили административный материал. Автомобиль нарушителя перемещен на штрафстоянку.Фото: ГИБДД Бурятии