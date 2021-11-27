На севере Бурятии автомобили продолжают попадать в ледяные ловушки

Минувшей ночью пожарным пришлось вызволять сразу две машины





Минувшей ночью спасателям поступило сообщение, что вблизи поселка Северомуйск в наледи застрял автомобиль. Однако, когда на помощь автомобилисту прибыли пожарные, они обнаружили в ледяной воде уже две машины. Огнеборцы эвакуировали изо льда оба автомобиля и отбуксировали их на берег.





Также известно, что вчера вечером в этой наледи застряли еще два автомобиля, их эвакуировали до прибытия пожарных.





«Данная наледь образовалась возле безымянного ручья и находится примерно в 7 км от другого ручья, в котором на этой неделе частично ушли под лед три автомобиля», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС