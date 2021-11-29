В Улан-Удэ оторвавшееся у грузовика колесо стало причиной ДТП

Ехавший по «встречке» автомобиль наехал на него и врезался в дерево
Необычное ДТП произошло на спиртзаводском тракте в Улан-Удэ. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», у грузовика «ГАЗ 3106», ехавшего в сторону города, при спуске с горы оторвалось левое заднее колесо, которое осталось лежать на дороге.
В этот момент по встречной полосе ехала «Хонда ЦРВ». Ее водитель не заметил колесо и наехал на него, после чего автомобиль откинуло в кювет на дерево. К счастью, обошлось без пострадавших, однако «Хонда» получила сильные повреждения.
При этом аваркомы утверждают, что данное ДТП не является страховым случаем, и водителю «Хонды» придётся восстанавливать автомобиль за свой счёт.
Фото: «Аварком кузов-салон»
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