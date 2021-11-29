В Улан-Удэ опубликовали начало истории с водителем, разбившим две машины

Судя по всему, он уходил от погони, а потом застрял



Аварком Батыр Артыков опубликовал на своей странице в Инстаграм новое видео со странным водителем «Хюндая», который сегодня застрял во дворе и, пытаясь выехать, повредил чужие машины . Хронологически оно предшествует первому видеоролику и проливает свет на то, как автомобиль вообще оказался в том дворе и почему водитель вел себя так странно.

«Кого-то задел и удирает», - таким комментарием сопроводил новое видео Батыр Артыков. Судя по кадрам, «Хюндай» действительно пытался скрыться от гнавшегося за ним другого автомобиля, водитель которого и снимал видео. Оторваться от преследователя ему не удалось, после чего, заехав во двор, «Хюндай» застрял на бордюре. Оказавшись в ловушке, водитель предпринял несколько попыток выехать, разбив при этом свою и две припаркованные машины.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пока никаких заявления по поводу данного ДТП в Госавтоинспекцию не поступало.



Фото и видео: Батыр Артыков Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пока никаких заявления по поводу данного ДТП в Госавтоинспекцию не поступало.Фото и видео: Батыр Артыков

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