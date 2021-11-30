В Бурятии железнодорожники за взятку «подпольно» отремонтировали вагоны

Фигуранты дела получили условные сроки и штрафы





В Бурятии суд вынес приговор в отношении начальника и мастера эксплуатационного вагонного депо Северобайкальска. Оба обвинялись в получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, 14 октября 2016 года на участке подъездного железнодорожного пути станции Киренга в Иркутской области, реконструкцию которого проводила одна из коммерческих фирм, произошел сход 5 грузовых вагонов.В тот же день административный директор компании, чтобы избежать негативных последствий и материальных затрат для своего предприятия, обратился к начальнику вагонного депо Северобайкальска. Он попросил решить вопрос о незаконном ремонте поврежденных вагонов и их колесных пар за вознаграждение, без составления документов учета события схода и ремонта.Руководитель депо согласился и привлек к выполнению задачи двух подчиненных - своего заместителя и мастера предприятия. После ремонта, проведенного с нарушениями нормативных документов, а также без обязательной дефектоскопии деталей тележек, он получил взятку в размере 250 тыс. рублей, которые распределил между собой и подчиненными.Северобайкальский городской суд признал подсудимых виновными и приговорил начальника депо к 7,5 годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей. Мастер получил 7 лет лишения свободы условно со штрафом 140 тыс. рублей.Уголовное дело в отношении третьего участника преступной группы – заместителя начальника депо, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве – рассмотрели ранее. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. рублей.Фото: «Номер один»