Житель Бурятии пырнул ножом жену

Пьяного мужчину задержали росгвардейцы
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Сообщение о женщине с ножевым ранением поступило в правоохранительные органы поселка Селенгинск из больницы. Получив описание внешности подозреваемого, группа задержания Росгвардии приступила к отработке ближайших улиц.
Возле подъезда одного из домов росгвардейцы заметили двоих мужчин, один из которых подходил под описание. При проверке документов и установлении личности гражданина выяснилось, что это супруг пострадавшей женщины.
Задержанный, 31-летний местный житель, был пьян. Мужчину доставили в полицию, возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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