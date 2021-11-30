Житель Бурятии пырнул ножом жену

Пьяного мужчину задержали росгвардейцы





В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Сообщение о женщине с ножевым ранением поступило в правоохранительные органы поселка Селенгинск из больницы. Получив описание внешности подозреваемого, группа задержания Росгвардии приступила к отработке ближайших улиц.

Возле подъезда одного из домов росгвардейцы заметили двоих мужчин, один из которых подходил под описание. При проверке документов и установлении личности гражданина выяснилось, что это супруг пострадавшей женщины.Задержанный, 31-летний местный житель, был пьян. Мужчину доставили в полицию, возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии