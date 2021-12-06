Пожилых жителей Бурятии "зомбируют" и втридорога продают им массажное оборудование

Люди сами не понимают, как подписывают документы на кредит



В Бурятии до сих пор продолжают обманывать стариков одним и тем же способом, а старики до сих пор на него "клюют". В местном паблике появилось сообщение от анонимного пользователя, который утверждает, что его пожилой родственник стал жертвой мошенников: мужчину буквально заставили взять в кредит массажное оборудование на 190 тысяч рублей.



"Мой отец стал жертвой мошенников. ... 04.12.2021 он по приглашению представителей ООО А….. посетил мероприятие по презентации массажного оборудования. Предложение поступило по телефонному звонку по месту работы. Представители ООО …… провели демонстрацию данного оборудования, провели мнимый розыгрыш призов и отвели его для оформления подарков. Далее, путем злоупотребления доверием, психологического давления, отвлечения внимания от предстоящей сделки купли продажи с использованием кредитных средств С…….., отцу предложили подписать документы для получения призов по розыгрышу, при этом не разъяснялось их содержание. При этом предложенные документы были договор купли продажи с использованием заемных денежных средств на сумму около 190 тыс руб", - написал автор.



Он утверждает, что во время подписания документов людей старшего поколения отводят в строну и "проводят манипуляции несколько человек, вводя в заблуждение и отвлекая внимание". Автор отметил, что правоохранительные органы смогли лишь помочь расторгнуть сделку, обеспечивая безопасность. "Но практика показывает, что данные органы не могут возбудить уголовное дело, так как ведомые внушаемые лица сами подписывают договор!", - написал автор.



Пользователи уверены, что люди, попавшие в такую ситуацию, виноваты сами:



"Все эти люди попадаются на удочку мошенников, только лишь из-за собственной жадности и жажде к халяве, этим и пользуются разводилы, просто убедительно предлагают человеку халяву и у того от жадности отключается мозг", - пишет Сергей.



К слову, в комментариях к посту написал и банковский работник. Женщина быстро поняла, в чем обман, и помогла двум старикам:



"Работаю в банке, сегодня пришли два пенсионера снимать деньги на те самые подарки, про которые вы написали! Дала им прочитать ваш пост, они сказали что перевели им уже 10т, а за оставшимися они приедут к ним домой, сегодня в два. Отправила их в полицию писать заявление. Надеюсь дальше им помогут, но хоть не всю сумму им отдали", - написала Татьяна.



Напомним, такой случай в Бурятии



Фото: pixabay.com В Бурятии до сих пор продолжают обманывать стариков одним и тем же способом, а старики до сих пор на него "клюют". В местном паблике появилось сообщение от анонимного пользователя, который утверждает, что его пожилой родственник стал жертвой мошенников: мужчину буквально заставили взять в кредит массажное оборудование на 190 тысяч рублей."Мой отец стал жертвой мошенников. ... 04.12.2021 он по приглашению представителей ООО А….. посетил мероприятие по презентации массажного оборудования. Предложение поступило по телефонному звонку по месту работы. Представители ООО …… провели демонстрацию данного оборудования, провели мнимый розыгрыш призов и отвели его для оформления подарков. Далее, путем злоупотребления доверием, психологического давления, отвлечения внимания от предстоящей сделки купли продажи с использованием кредитных средств С…….., отцу предложили подписать документы для получения призов по розыгрышу, при этом не разъяснялось их содержание. При этом предложенные документы были договор купли продажи с использованием заемных денежных средств на сумму около 190 тыс руб", - написал автор.Он утверждает, что во время подписания документов людей старшего поколения отводят в строну и "проводят манипуляции несколько человек, вводя в заблуждение и отвлекая внимание". Автор отметил, что правоохранительные органы смогли лишь помочь расторгнуть сделку, обеспечивая безопасность. "Но практика показывает, что данные органы не могут возбудить уголовное дело, так как ведомые внушаемые лица сами подписывают договор!", - написал автор.Пользователи уверены, что люди, попавшие в такую ситуацию, виноваты сами:"Все эти люди попадаются на удочку мошенников, только лишь из-за собственной жадности и жажде к халяве, этим и пользуются разводилы, просто убедительно предлагают человеку халяву и у того от жадности отключается мозг", - пишет Сергей.К слову, в комментариях к посту написал и банковский работник. Женщина быстро поняла, в чем обман, и помогла двум старикам:"Работаю в банке, сегодня пришли два пенсионера снимать деньги на те самые подарки, про которые вы написали! Дала им прочитать ваш пост, они сказали что перевели им уже 10т, а за оставшимися они приедут к ним домой, сегодня в два. Отправила их в полицию писать заявление. Надеюсь дальше им помогут, но хоть не всю сумму им отдали", - написала Татьяна.Напомним, такой случай в Бурятии не единичный . Несколько лет назад мы писали о том, как в Гусиноозерске неизвестные подобным образом продали несколько комплектов кастрюль.Фото: pixabay.com

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