В Бурятии заблудившийся в лесу мужчина сам позвонил спасателям

Потерявшийся искал выход до утра



Житель Прибайкальского района ночью ушел из села Гурулево в неизвестном направлении и заблудился. Потерявшийся местный житель сам обратился за помощью на номер «112» и находился на телефонной связи со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Пока спасатели помогали мужчине сориентироваться и выбраться из леса, его искали сотрудники полиции и местные жители.



"Рано утром поступила информация от брата, что потерявшийся мужчина самостоятельно вернулся домой в село Гурулево", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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