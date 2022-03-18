Сержанта танковой бригады из Улан-Удэ наградили Орденом Мужества посмертно

В Бурятии стало известно о гибели на Украине старшего сержанта танковой бригады из Улан-Удэ Романа Колосова.«Гвардии старший сержант, заместитель командира 2-й зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона в/ч 46108 Колосов Роман Иванович погиб во время специальной военной операции на территории Украины. Награжден посмертно Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга», - сообщает паблик «Кижинга-инфо.24/7».Роман Колосов родился 16 октября 1992 году в селе Кижинга. В 2010 году окончил Кижингинскую школу им. Х. Намсараева. Является одним из самых ярких и талантливых выпускников. Член школьного спортивного клуба «Юность». Член школьного военно-патриотического клуба «Юный патриот». КМС по боксу.В 2015 году окончил экономический факультет БГСХА. После окончания вуза решил связать свою судьбу с Российской армией.«Очень рано проявились в нем такие качества, как стремление к победе, психологическая устойчивость, смелость, быстрота и ловкость, а также доброта и уважительное отношение к окружающим. Лидер по натуре, общительный, имел много друзей, очень ценил школьную дружбу. Постоянно повышал свою боевую готовность и профессиональное мастерство, отлично владел доверенным ему вооружением. На всероссийских этапах конкурса «Чистое небо» в 2018, 2020 годах занимал призовые места, а в 2021 году стал победителем. В этом же году на Всероссийском этапе конкурса по полевой выучке «Стрела Победы» занял 1 место. Роман свято и нерушимо соблюдал общевоинские уставы, был верен долгу и присяге Родине», - сообщает о погибшем «Кижинга-инфо.24/7».У Романа Колосова дома остались жена и сын.Напомним, ранее сообщалось о гибели на Украине 17-ти военнослужащих из Бурятии:- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан 11-я ДШБ- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант 11-я ДШБ- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант 11-я ДШБ- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор 11-я ДШБ- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ- Арутюнян Давид Акопович, 2003 г.р., Кяхта, рядовой 76-й десантно-штурмовой дивизии- Цыденов Батор Валерьевич, 1982 г.р., с. Мурочи, младший сержант, 37-я МБ- Белобородов Евгений Николаевич, 2001 г.р., с Сосново-Озерское, 37-я МБ- Рыков Денис Сергеевич, 1990 г.р., с. Новая Брянь, младший сержант танковой бригады- Самков Владислав Николаевич, 1998 г.р, Выдрино, ефрейтор ВДВ- Липский Сергей Александрович, 2001 г.р., Гусиноозерск, младший сержант, 37-я МБФото: «Кижинга-инфо.24/7»