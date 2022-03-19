В Бурятии стало известно о гибели еще одного нашего земляка

Андрей Дандаров родился 31 июля 2002 года в с. Селендума (Селенгинский район). Он с братом Александром рано остались сиротами. Воспитывались бабушкой.С 2009 по 2018 год обучался в Селендумской средней школе. Участник детского клуба «Казачок» - «Селендумская станица», где участвовал во всех мероприятиях, посвященных возрождению казачества. После окончания поступил в Бурятский агропромышленный колледж им. Ербанова.Участвовал в волонтерском движении при молодежной организации «Юность»г. Улан-Удэ.В 2021 году призван в ряды Российской армии. Срочную службу, а затем службу по контракту проходил в составе 11 отдельной гвардейской десантной штурмовой бригады.- Искренние соболезнования родным и близким Андрея. Селенгинцы скорбят вместе с вами, - сообщается в чате Селенга-инфо.24/7