Происшествия 19.03.2022 в 13:38

В Бурятии стало известно о гибели еще одного нашего земляка

Андрей Дандаров погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины
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В Бурятии стало известно о гибели еще одного нашего земляка
Андрей Дандаров родился 31 июля 2002 года в с. Селендума (Селенгинский район). Он с братом Александром рано остались сиротами. Воспитывались бабушкой. 

С 2009 по 2018 год обучался в Селендумской средней школе. Участник  детского  клуба «Казачок» -  «Селендумская  станица», где участвовал во всех мероприятиях, посвященных  возрождению казачества. После окончания поступил в Бурятский агропромышленный колледж им. Ербанова.

Участвовал в  волонтерском движении при  молодежной организации «Юность» 
 г. Улан-Удэ. 

В 2021 году  призван  в ряды  Российской армии. Срочную  службу, а затем  службу по контракту  проходил в составе 11 отдельной  гвардейской десантной штурмовой бригады. 

- Искренние соболезнования родным и близким Андрея. Селенгинцы скорбят вместе с вами, - сообщается в чате Селенга-инфо.24/7

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