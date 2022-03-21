В Бурятии сегодня простятся с сержантом Денисом Чимитовым

Сегодня в поселке Хоронхой прощаются с сержантом 37-й гвардейской мотострелковой бригады (Кяхта) Денисом Чимитовым. Он погиб во время выполнения военной спецоперации на Украине.Как сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7», Денис Чимитов родился 13 ноября 1984 года. Отец Дениса трагически погиб молодым, мама тоже рано ушла из жизни, но смогла достойно воспитать двух сыновей в нелегкое время.С 1-го класса Денис обучался в Хоронхойской средней общеобразовательной школе. В школьные годы проявил себя активным, любознательным учеником, занимался спортом. Учителя и одноклассника всегда отмечали в нем такие качества как доброжелательность, неизменную открытую улыбку, способность быть собранным и никогда не падать духом.По окончании 9-ти классов в 2000 году Денис поступил в Хоронхойский филиал нынешнего Бурятского техникума строительных и промышленных технологий, успешно окончил его в 2004 году, получив профессию повара. Осенью этого же года поступил на службу в ряды Российской армии, затем заключил контракт. По окончании контракта работал вахтовым методом, в 2012 году открыл свое дело – первое кафе в своем родном селе.В 2020 году Денис Чимитов вновь подписал контракт на прохождение военной службы. В числе сослуживцев участвовал в спецоперации на Украине.«5 марта гвардии сержант мотострелковой роты Чимитов Денис Дашинимаевич погиб при исполнении воинского долга и верный данной присяге, сражаясь нацистской нечистью. Так сложилась жизнь, что Денису рано пришлось повзрослеть, поэтому он никогда не боялся труда, брался всегда за любую достойную работу и всегда хотел большую счастливую семью. У него осталось 4 детей. Денис всегда отличался дружелюбием, был готов прийти на помощь в трудную минуту всем нуждающимся, пользовался заслуженным уважением среди своих родных, друзей, земляков, сослуживцев, всех тех, кто был с ним знаком. Светлая и вечная память Герою!», - сообщает «Кяхта-инфо.24/7»Фото: «Кяхта-инфо.24/7»