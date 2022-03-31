Происшествия 31.03.2022 в 17:31

В Бурятии зарезавший сельчанина мужчина заявил, что тот сам напоролся на нож

Суду предстоит решить, насколько его версия состоятельна
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии зарезавший сельчанина мужчина заявил, что тот сам напоролся на нож
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в Иркутске и часто приезжал в село Тунка к своей бывшей сожительнице, чтобы навестить детей. Однако спустя некоторое время женщина стала проживать с односельчанином, из-за чего почти каждый новый приезд бывшего сожителя заканчивался конфликтом.

Ночью 18 января 2021 года во время очередного визита к женщине обвиняемый вновь поссорился с ее сожителем, после чего, взяв из сумки нож, вышел с ним на улицу, где напал и нанес несколько ударов противнику клинком, причинив проникающее ранение брюшной стенки с повреждением внутренних органов. Потерпевший смог дойти до соседа, который вызвал скорую. Мужчину госпитализировали. Врачи долгое время боролись за его жизнь. Однако из-за осложнений, возникших в результате ранения, пациент спустя полтора месяца скончался в больнице.

«Обвиняемый вину не признал, настаивал на том, что потерпевший сам напоролся на нож, который он держал в руке в целях самообороны. Однако его версия опровергнута многочисленными собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, в том числе заключениями ряда сложных комплексных экспертиз, включая комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, которой исключены ошибки врачей при оказании медицинской помощи потерпевшему в стационаре», - сообщает Следственный комитет.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com

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