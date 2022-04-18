Происшествия 18.04.2022 в 23:12

В Бурятии перевернулась маршрутка с пассажирами

Автобус следовал из Кабанска в Улан-Удэ
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В Бурятии перевернулась маршрутка с пассажирами
Сегодня в ДТП попал рейсовый автобус, ехавший по федеральной трассе из Кабанского района в Улан-Удэ. Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. Есть пострадавшие, но все живы. 

Как сообщил «Номер один» один из пассажиров автобуса, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

- Наше счастье, что в момент, когда лопнуло колесо и нас потащило, на встречке не было автомобилей. Когда автобус оказался в перевернутом состоянии в кювете, доставать пассажиров помогали водители попутных авто, увидевшие аварию. Все живы, в основном отделались легкими травмами, - говорит пассажир маршрутки. 

Но одной пассажирке все-таки потребовалась медицинская помощь, ее повезли в больницу. 

Обстоятельства аварии выясняются.

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Фото: "Номер один"
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