В Бурятии перевернулась маршрутка с пассажирами

Сегодня в ДТП попал рейсовый автобус, ехавший по федеральной трассе из Кабанского района в Улан-Удэ. Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. Есть пострадавшие, но все живы.Как сообщил «Номер один» один из пассажиров автобуса, причиной аварии стало лопнувшее колесо.- Наше счастье, что в момент, когда лопнуло колесо и нас потащило, на встречке не было автомобилей. Когда автобус оказался в перевернутом состоянии в кювете, доставать пассажиров помогали водители попутных авто, увидевшие аварию. Все живы, в основном отделались легкими травмами, - говорит пассажир маршрутки.Но одной пассажирке все-таки потребовалась медицинская помощь, ее повезли в больницу.Обстоятельства аварии выясняются.Фото: "Номер один"