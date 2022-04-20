В Бурятии вновь сбили подростка на мотоцикле

18 апреля в Бурятии произошло очередное ДТП, участником которого стал подросток на мотоцикле. Как сообщили в ГИБДД, в селе Тарбагатай 14-летний школьник на мотоцикле «ИЖ Юпитер» совершил столкновение с автомашиной «Тойота Спринтер».«В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести. Школьник был без мотошлема и не имел соответствующих прав управления», - рассказали в Госавтоинспекции.Отец несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим прав.Всего с начала года в Бурятии с участием мототехники зарегистрировано уже 14 ДТП, в результате которых пострадали 15 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. В 12 случаях водители не имели прав, 2 нарушителя были пьяны, а один отказался от прохождения освидетельствования.Фото: ГИБДД Бурятии