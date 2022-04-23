Происшествия 23.04.2022 в 19:03
В Улан-Удэ во время футбольного турнира скончался ветеран футбола
Василию Николаевичу Лобсанову было 63 года
Текст: Станислав Сергеев
Трагедия произошла во время турнира по футболу среди ветеранов 55 лет и старше «Кубок союза ветеранов спорта Бурятии». Он посвящен 75-летию заслуженного работника физической культуры и спорта В.Б. Шантакову.
Директор спортивной школы №6 Василий Лобсанов скоропостижно скончался прямо во время проведения соревнований.
Как ранее писал «Номер один», Василий Николаевич стал тренером из-за сына Алексея, одного из лидеров студенческой сборной республики, вошедшего в историю региона как первый чемпион иностранного государства. Свою медаль Алексей получил в Монголии.
– Тренировать сына я начал вынужденно – кому доверишь ребенка с слабым здоровьем? Я всю жизнь работал учителем физкультуры, и только из-за него начал тренировать в «Импульсе». Ему всегда доставалось больше всех – и в игре, и в тренировках. У меня ребята шесть лет не знали, что Лешка мой сын, – вспоминал тренер во время интервью изданию в 2017 году.
Сам Василий Николаевич свое детство провел в дворовых играх.
– Я вырос на «Саянах». В 70-е годы целыми днями пропадал во дворе – играли в футбол, лапту, 12 палочек, банки. Тогда было очень много команд, у каждого завода была своя команда – не только детская, но и юношеская, и взрослая. Был клубный зачет, без детей старшую команду не допускали. Государство было заинтересовано, чтобы люди спортом занимались, дети были заняты. Я думаю, мы к этому все равно придем, – надеялся Василий Лобсанов.
Фото: из личного архива В. Лобсанова
Директор спортивной школы №6 Василий Лобсанов скоропостижно скончался прямо во время проведения соревнований.
Как ранее писал «Номер один», Василий Николаевич стал тренером из-за сына Алексея, одного из лидеров студенческой сборной республики, вошедшего в историю региона как первый чемпион иностранного государства. Свою медаль Алексей получил в Монголии.
– Тренировать сына я начал вынужденно – кому доверишь ребенка с слабым здоровьем? Я всю жизнь работал учителем физкультуры, и только из-за него начал тренировать в «Импульсе». Ему всегда доставалось больше всех – и в игре, и в тренировках. У меня ребята шесть лет не знали, что Лешка мой сын, – вспоминал тренер во время интервью изданию в 2017 году.
Сам Василий Николаевич свое детство провел в дворовых играх.
– Я вырос на «Саянах». В 70-е годы целыми днями пропадал во дворе – играли в футбол, лапту, 12 палочек, банки. Тогда было очень много команд, у каждого завода была своя команда – не только детская, но и юношеская, и взрослая. Был клубный зачет, без детей старшую команду не допускали. Государство было заинтересовано, чтобы люди спортом занимались, дети были заняты. Я думаю, мы к этому все равно придем, – надеялся Василий Лобсанов.
Фото: из личного архива В. Лобсанова
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