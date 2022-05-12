Происшествия 12.05.2022 в 11:56

В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий потерей памяти

Последний раз мужчину видели в районе Мелькомбината
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий потерей памяти
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 58-летнего горожанина, который днем 6 мая ушел из дома и пропал. В последний раз его видели в районе Мелькомбината.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, коротко стриженный, глаза карие.

Особые приметы: на бедрах обеих ног имеются шрамы после ожогов, прихрамывает. Страдает потерей памяти после перенесенного инсульта.

Был одет: кофта (цвет не установлен), трико черного цвета, сапоги «Угги» зимние чёрного цвета, при себе ничего не имеет.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-914-056-68-98, 8-924-011-13-11 или 102 (112).

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