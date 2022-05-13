Происшествия 13.05.2022 в 08:22
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился юго-западнее Таксимо
Текст: Константин Воронов
Сегодня от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск) в МЧС Бурятии поступила информация о землетрясении в Муйском районе. Подземные толчки магнитудой 3,8 балла произошли в 6.13 утра, эпицентр находился в 56 км юго-западнее Таксимо.
«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: pixabay.com
«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: pixabay.com
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