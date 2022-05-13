В Бурятии произошло землетрясение

Сегодня от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск) в МЧС Бурятии поступила информация о землетрясении в Муйском районе. Подземные толчки магнитудой 3,8 балла произошли в 6.13 утра, эпицентр находился в 56 км юго-западнее Таксимо.«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.Фото: pixabay.com