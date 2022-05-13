Происшествия 13.05.2022 в 10:11

В Бурятии юный вор спрятался от росгвардейцев за диваном

Подросток накрылся одеялом, надеясь, что его не заметят
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии юный вор спрятался от росгвардейцев за диваном
Сегодня утром в поселке Таксимо сработала охранная сигнализация в квартире жилого частного дома. По сигналу тревоги на место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии провели внешний осмотр дома и обнаружили приоткрытое внутреннее окно – на окнах стояли двойные деревянные рамы. Росгвардейцы вошли внутрь вместе с подъехавшей хозяйкой. В ходе осмотра квартиры за диваном был обнаружен спрятавшийся подросток, который накрылся одеялом», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


Как выяснилось, 13-летний юноша, проживающий в соседнем доме, проник в квартиру через незапертую форточку с целью кражи имущества. Подростка передали полицейским для принятия правового решения. Как отметили в Росгвардии, он уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: Росгвардия Бурятии
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