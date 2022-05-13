В Бурятии юный вор спрятался от росгвардейцев за диваном

«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии провели внешний осмотр дома и обнаружили приоткрытое внутреннее окно – на окнах стояли двойные деревянные рамы. Росгвардейцы вошли внутрь вместе с подъехавшей хозяйкой. В ходе осмотра квартиры за диваном был обнаружен спрятавшийся подросток, который накрылся одеялом», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Сегодня утром в поселке Таксимо сработала охранная сигнализация в квартире жилого частного дома. По сигналу тревоги на место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.Как выяснилось, 13-летний юноша, проживающий в соседнем доме, проник в квартиру через незапертую форточку с целью кражи имущества. Подростка передали полицейским для принятия правового решения. Как отметили в Росгвардии, он уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.Фото: Росгвардия Бурятии