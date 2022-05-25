В Улан-Удэ дотла сгорел барак

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угроза перехода огня на соседние постройки не была допущена. Пострадавших на пожаре нет», - сообщили в МЧС Бурятии.











Вечером 24 мая крупный пожар возник в Улан-Удэ на ул. Пищевая. Там загорелся деревянный двухэтажный нежилой дом.К моменту приезда огнеборцев здание было полностью охвачено огнем. В ликвидации возгорания участвовали 51 пожарный и 14 единиц техники. Тушение осложнял ветер, постоянно меняющий направление. В связи с этим пожару был присвоен повышенный номер сложности.Спустя полтора часа пожар удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров, еще спустя полчаса – ликвидировать открытое горение.Фото и видео: МЧС Бурятии