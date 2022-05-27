У жителей Бурятии изъяли незаконные «стволы»

Во втором случае на заимке в местности Бильчир росгвардейцы обнаружили спрятанное за одеждой на вешалке ружье марки ТОЗ калибром 5,6 мм. В ходе опроса хозяина дома пояснил, что оружие принадлежит его отцу-пенсионеру.





В Закаменском районе сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии в ходе проверки условий хранения оружия обнаружили и изъяли незаконные «стволы».Так, в улусе Санага росгвардейцы изъяли у местного жителя сборный карабин калибра 7,62 мм без разрешительных документов. Со слов хозяина дома, оружие принадлежало его деду.«Материалы в отношении граждан, незаконно хранивших оружие, переданы в полицию для принятия правового решения о привлеченииих к уголовной ответственности. Изъятое оружие передано на экспертизу и последующее уничтожение», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии