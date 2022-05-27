В Бурятии избитый мужчина умер, не дождавшись помощи от проходивших мимо людей

Вечером 26 мая во дворе одного из домов в селе Сосново-Озерское было обнаружено тело 56-летнего мужчины с травмами головы. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя. В ходе допроса мужчина дал показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 25 мая подозреваемый возле продуктового магазина случайно познакомился с мужчиной и двумя женщинами. Вместе они купили спиртное, после чего пришли к знакомому, которого не оказалось дома. Расположившись у него во дворе, компания стала употреблять алкоголь.Спустя некоторое время, опьянев, подозреваемый стал хвастаться наличием судимости, а затем принялся задирать и оскорблять более взрослого собутыльника. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе злоумышленник с силой нанес кулаками и обрезком горбыля несколько ударов противнику по голове. После ударов потерпевший перестал сопротивляться и остался лежать на земле.Оставив его, подозреваемый вместе с одной из женщин покинул двор. Вторая женщина убежала раньше, еще во время драки. Весь следующий день потерпевший находился на месте происшествия. К нему подходили разные люди, в том числе вернувшийся хозяин дома. Однако никто из них не оказал помощь избитому мужчине. Под вечер в результате повреждений головы он скончался.В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии