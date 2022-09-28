Происшествия 28.09.2022 в 17:23
Силовики задержали бывшего министра природных ресурсов Бурятии
С чем связаны претензии правоохранителей к экс-чиновнику, пока не известно
Текст: Константин Воронов
По информации источников «Номер один», в Иркутске задержан бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев. Сейчас его конвоируют в Улан-Удэ.
С чем связаны претензии силовиков к бывшему чиновнику, пока не известно.
Напомним, Сергей Матвеев занимал пост министра природных ресурсов Бурятии с марта 2021 года до апреля 2022 года. Его работу нельзя назвать безоблачной: периодически министерство оказывалось вовлеченным в скандалы, связанные, прежде всего, с мусорной тематикой.
Так, уже летом 2021 года жители Селенгинска во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подняли тему свалки в местности Клюквенная падь. Глава государства пообещал отреагировать на жалобу. Уже вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организована доследственная проверка. Она должна была выявить наличие в действиях должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии признаки халатности.
Скандалами сопровождалась и рекультивация свалки в поселке Усть-Баргузин, в ходе которой природоохранная прокуратура выявила нарушения. Кроме того, в прессе появлялись намеки, что министр якобы привлекает к реализации контрактов в Бурятии знакомых иркутских бизнесменов.
Справка
Сергей Матвеев в 2002 году с отличием окончил физико-технический факультет Бурятского государственного университета, специализируясь в области космической физики. Трудовой путь начал уже при вузе, работая в сфере информационных технологий, по окончании работал в администрации президента и правительства Бурятии. С конца 2004 года Сергей Матвеев переехал в Иркутск, работал в бизнес-структурах, в 2009 основал ИТ-компанию.
С 2016 по 2018 год работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг». С 2019 года работал в коммерческом сегменте на руководящих должностях, также занимался вопросами цифровизации в сфере экологии.
В 2020 году основал Союз охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, и возглавил его в качестве президента некоммерческой организации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
С чем связаны претензии силовиков к бывшему чиновнику, пока не известно.
Напомним, Сергей Матвеев занимал пост министра природных ресурсов Бурятии с марта 2021 года до апреля 2022 года. Его работу нельзя назвать безоблачной: периодически министерство оказывалось вовлеченным в скандалы, связанные, прежде всего, с мусорной тематикой.
Так, уже летом 2021 года жители Селенгинска во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подняли тему свалки в местности Клюквенная падь. Глава государства пообещал отреагировать на жалобу. Уже вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организована доследственная проверка. Она должна была выявить наличие в действиях должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии признаки халатности.
Скандалами сопровождалась и рекультивация свалки в поселке Усть-Баргузин, в ходе которой природоохранная прокуратура выявила нарушения. Кроме того, в прессе появлялись намеки, что министр якобы привлекает к реализации контрактов в Бурятии знакомых иркутских бизнесменов.
Справка
Сергей Матвеев в 2002 году с отличием окончил физико-технический факультет Бурятского государственного университета, специализируясь в области космической физики. Трудовой путь начал уже при вузе, работая в сфере информационных технологий, по окончании работал в администрации президента и правительства Бурятии. С конца 2004 года Сергей Матвеев переехал в Иркутск, работал в бизнес-структурах, в 2009 основал ИТ-компанию.
С 2016 по 2018 год работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг». С 2019 года работал в коммерческом сегменте на руководящих должностях, также занимался вопросами цифровизации в сфере экологии.
В 2020 году основал Союз охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, и возглавил его в качестве президента некоммерческой организации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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