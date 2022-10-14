В Бурятии рассматривают несколько версий смерти матери двоих малышей

Днем 13 октября в лесу неподалеку от поселка Каменск работником лесного хозяйства было обнаружено тело 27-летней местной жительницы, которую ранее искали в течение двух недель. На теле женщины имелись раны, рядом находился нож. Сейчас следователи в рамках возбужденного уголовного дела выясняют обстоятельства ее смерти.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, женщина проживала в поселке Каменск с сожителем. Они воспитывали двух малолетних детей. 27 сентября она отвела малышей в детский сад, затем съездила в райцентр, где посетила нотариуса и оформила завещание. После этого вернулась домой, сделала несколько телефонных звонков родственникам, а после полудня ушла в неизвестном направлении и обратно не вернулась. Документы, деньги и личные вещи с собой не взяла. После ее исчезновения родственники написали заявление в полицию, правоохранители приступили к розыску пропавшей.«В настоящее время по уголовному делу выдвинуты и детально проверяются несколько версий, в том числе версия о том, что женщина могла сама добровольно расстаться с жизнью. Изъятый с места происшествия нож будет исследоваться в рамках ряда назначенных экспертиз, в том числе по молекулярному составу следов на его поверхности. Также будут проводиться медицинская, медико-криминалистическая и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование продолжается», - сообщили в следственном ведомстве.