Происшествия 16.10.2022 в 13:50

В Улан-Удэ мужчина голыми руками забил до смерти соседа

Подозреваемый уже выносил труп из квартиры, но в этот момент приехал пожилой отец
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ мужчина голыми руками забил до смерти соседа

13 октября 2022 года ночью в подъезде одного из домов на улице Печерская города Улан-Удэ обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными травмами головы. Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 34-летний сосед покойного, с которым они вместе употребляли спиртные напитки и незадолго до происшествия поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,

- сообщают в Следкоме Бурятии.
  По данным следствия, 12 октября вечером к обвиняемому в квартиру пришел знакомый сосед, с которым они стали распивать спиртное. Ночью между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин с силой нанес гостю множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый вынес его тело в подъезд, но уйти не успел. Там его застал приехавший отец, которому позвонили другие жильцы дома с жалобами на шум и крики. Отец, в свою очередь, вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.       

 В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: "Номер один"

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