В Улан-Удэ молодой арбалетчик надолго отправился за решетку

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего горожанина. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующего вещества в крупном размере, а также в краже.«В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотики. Кроме того, у неустановленного лица он приобрел сильнодействующее психотропное вещество. Позднее злоумышленник решил с помощью арбалета доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключенных на территорию колонии», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Однако осуществить задуманное парню не удалось – его задержали сотрудники УФСИН Бурятии. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек также причастен к краже: на улице города он похитил телефон у прохожего.Суд признал парня виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.Фото: «Номер один»