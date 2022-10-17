Происшествия 17.10.2022 в 09:28
В Улан-Удэ молодой арбалетчик надолго отправился за решетку
Парень пытался переправить наркотики и психотропные вещества в колонию
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего горожанина. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующего вещества в крупном размере, а также в краже.
«В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотики. Кроме того, у неустановленного лица он приобрел сильнодействующее психотропное вещество. Позднее злоумышленник решил с помощью арбалета доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключенных на территорию колонии», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Однако осуществить задуманное парню не удалось – его задержали сотрудники УФСИН Бурятии. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек также причастен к краже: на улице города он похитил телефон у прохожего.
Суд признал парня виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Фото: «Номер один»
«В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотики. Кроме того, у неустановленного лица он приобрел сильнодействующее психотропное вещество. Позднее злоумышленник решил с помощью арбалета доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключенных на территорию колонии», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Однако осуществить задуманное парню не удалось – его задержали сотрудники УФСИН Бурятии. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек также причастен к краже: на улице города он похитил телефон у прохожего.
Суд признал парня виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Фото: «Номер один»
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