Происшествия 17.10.2022 в 09:28

В Улан-Удэ молодой арбалетчик надолго отправился за решетку

Парень пытался переправить наркотики и психотропные вещества в колонию
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ молодой арбалетчик надолго отправился за решетку
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего горожанина. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующего вещества в крупном размере, а также в краже.

«В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотики. Кроме того, у неустановленного лица он приобрел сильнодействующее психотропное вещество. Позднее злоумышленник решил с помощью арбалета доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключенных на территорию колонии», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Однако осуществить задуманное парню не удалось – его задержали сотрудники УФСИН Бурятии. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек также причастен к краже: на улице города он похитил телефон у прохожего.

Суд признал парня виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Фото: «Номер один»
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