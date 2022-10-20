Происшествия 20.10.2022 в 11:29

В Бурятии малолетние хулиганы разбили окна в административном здании

За причиненный ущерб придется расплачиваться их родителям
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии малолетние хулиганы разбили окна в административном здании
Ранним утром в одном из административных зданий поселка Каменск сработала охранная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили, что в здании разбиты два окна.

Правоохранители просмотрели видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на соседнем здании, и установили злоумышленников – пятерых подростков. Их задержали.


«В ходе разбирательства учащиеся Каменской средней школы в возрасте от 14 до16 лет  сознались в содеянном. Они рассказали, что разбили окна из хулиганских побуждений. Ущерб составил 9 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Сейчас решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Причиненный ущерб будет возмещен за счет их родителей.

Фото: Росгвардия Бурятии
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