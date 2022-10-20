В Бурятии малолетние хулиганы разбили окна в административном здании

Правоохранители просмотрели видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на соседнем здании, и установили злоумышленников – пятерых подростков. Их задержали.





Ранним утром в одном из административных зданий поселка Каменск сработала охранная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили, что в здании разбиты два окна.«В ходе разбирательства учащиеся Каменской средней школы в возрасте от 14 до16 лет сознались в содеянном. Они рассказали, что разбили окна из хулиганских побуждений. Ущерб составил 9 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Сейчас решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Причиненный ущерб будет возмещен за счет их родителей.Фото: Росгвардия Бурятии