26-летняя девушка погибла на пожаре в Бурятии

Ночью 20 октября в пожарную часть от местной жительницы поступило сообщение о возгорании веранды дома на улице Лазо в селе Петропавловка.







«На момент прибытия пожарных бревенчатый дом горел изнутри. Огнеборцы вошли в горящий дом через окно и на полу возле кровати обнаружили девушку, которая была без сознания. Пожарные на руках вынесли ее из задымлённого помещения и до прибытия скорой оказывали первую помощь. 26-летнюю девушку госпитализировали в Петропавловскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. Позднее она скончалась в реанимации», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Всего в борьбе с огнем участвовали четверо пожарных и две единицы техники. Для ликвидации открытого огня понадобилось около двух часов. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.







По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС