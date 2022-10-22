Избиение школьника потрясло Улан-Удэ

Столицу Бурятии потрясла драка, произошедшая в 32-й школе. Отец одного из шестиклассников избил одноклассника своего сына. Мужчина выбил ребенку два передних коренных зуба и нанес другие увечья. Дело уже передано в суд.По информации Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», в один из шестых классов школы № 32 пришел учиться новенький из другой школы. Характер мальчугана показал непростой – ученик оказался задиристым и начал обижать своих одноклассников.Одному из них нападки надоели и он решил разобраться с хулиганом – поговорить после уроков, выяснить причины его поведения. Однако, откуда ни возьмись, неожиданно появился отец задиры.«Решив заступиться за своего сына, мужчина повалил 12-летнего ребенка на землю и начал пинать в лицо. Выбил ему два зуба, пинал по грудной клетке и животу. Устав избивать, мужик удалился восвояси и до сих пор не вышел на связь», - говорится в сообщении.Избитого мальчика увезли в ДРКБ.Позже очевидцы рассказали, что за пострадавшего мальчика заступился другой мужчина. Драку продолжили уже взрослые.Все происходило на глазах у других школьников как раз закончились уроки и вся толпа вышла во двор.Ситуацию до полного ее разрешения на свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.- Разборки взрослого с ребенком, применение физической силы, причинение вреда здоровью, проявление насилия к детям на глазах детей - подобные действия взрослых недопустимы, противоречат нормам морали и закона. Почему педагоги, классный руководитель, администрация 32-й школы не увидели нарастающий конфликт в классе? Какие меры по предотвращению конфликтов среди детей принимались в школе? Какие мероприятия проводились с родительской общественностью? – задается вопросами детский омбудсмен Бурятии.Наталья Ганькина сообщила, что будет выяснять все обстоятельства совместно с комитетом по образованию Улан-Удэ. В настоящее время комитет организовал служебную проверку.- Окажем пострадавшему мальчику всю необходимую правовую и психологическую помощь, - пообещала омбудсмен.В пресс-службе республиканского МВД «Номер один» сообщили о том, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему провели доследственную проверку. Также избитый школьник прошел судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести телесных повреждений, нанесенных мальчику.- Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенку причинен легкий вред здоровью. Материалы проверки направлены в мировой суд, - отметили в МВД.Наталья Ганькина, как и мама пострадавшего ребенка, с результатами судебно-медицинской экспертизы не согласна.- Ребенку выбили два передних зуба. Зубы коренные, новые уже не вырастут. Вставить новые зубы сейчас нельзя, нужно ждать, когда школьник станет взрослым, - говорит уполномоченный по правам ребенка.Отметим, минимальный возраст для имплантации – 18 лет, но костная ткань формируется у каждого человека индивидуально, поэтому большинство стоматологов не практикуют подобное оперативное вмешательство пациентам моложе 20 - 25 лет.- Сейчас мальчик чувствует себя неважно, в школу не ходит. Медики говорят, что ему предстоит длительное лечение, - добавляет Наталья Ганькина.По словам уполномоченного, совместно с матерью школьника они намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на результаты судебно-медицинской экспертизы, поскольку полученный вред здоровью, по их мнению, не является легким.- Мама имеет право на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы, для этого нужно написать заявление, - говорит Наталья Ганькина.В настоящее время омбудсмен также ждет итогов проверки от комитета по образованию.- Дело нужно доводить до конца. Таким агрессивным способом нельзя защищать своих детей. Если этот гражданин получит слишком мягкое наказание, это будет означать, что можно безнаказанно бить детей, - подытоживает детский омбудсмен.К слову, недавно стало известно, что мальчику требуется дорогостоящая операция.«История с Т. продолжается. Мама держит нас в курсе и на этот раз обратилась за помощью. Вчера состоялась консультация с врачами из Москвы, и, к сожалению, новости не очень хорошие. Чтобы у Т. не съехала челюсть и он не получил ужасный косметический дефект, нужна срочная операция. Ехать нужно прямо сейчас, пока еще не зажили старые ранки и не началась деформация. Стоит операция 360 тысяч, таких денег семья не может собрать самостоятельно в течение пары дней. А помимо Т., в семье еще четверо братьев и сестричек», - сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».Фото: pixabay.com