Происшествия 23.10.2022 в 19:05

В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом

О крушении военного самолета сообщают очевидцы в социальных сетях
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом
По данным Telegram-канала «112», разбился истребитель Су-30 после вылета с иркутского авиазавода, сообщает "Коммерсант". Самолет упал в жилой массив.

В соцсетях распространяется видео пожара двухэтажного дома. Позже иркутский губернатор написал, что самолет упал на двухэтажный дом.

"По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Площадь пожара — около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет", - написал губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в этом же районе в 1997 году на четырехэтажный жилой дом рухнул сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Погибли все находившиеся на борту – 8 членов экипажа и 15 пассажиров, а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей.

Фото: соцсети

Теги
авиакатастрофа

Все новости

В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом
23.10.2022 в 19:05
Закупленные Бурятией УАЗики для перевозки раненых уничтожены в зоне спецоперации
23.10.2022 в 16:53
Бурятия получит отсрочку по кредиту
23.10.2022 в 13:41
Коммунальщики Бурятии завершают ликвидацию канализационной аварии в Наушках
23.10.2022 в 09:42
В Бурятии тонны кухонных объедков станут компостом
23.10.2022 в 08:00
«Я не какая-то кровожадная, я просто хочу справедливости»
23.10.2022 в 07:00
В Бурятии будет работать робот-дояр
22.10.2022 в 20:06
В Бурятии в нацпарке украли медвежонка
22.10.2022 в 19:48
В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
22.10.2022 в 18:17
В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал
22.10.2022 в 17:27
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Бурятии в нацпарке украли медвежонка
В поисках воров и вандалов в «Заповедном Подлеморье» анализируют информацию, собранную сетью фотоловушек
22.10.2022 в 19:48
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
Произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше
22.10.2022 в 15:07
Избиение школьника потрясло Улан-Удэ
Пострадавшему ребенку потребуется длительное лечение
22.10.2022 в 07:00
В Бурятии рассказали, как бывший депутат с размахом «доил» бюджетное предприятие
Дело экс-директора «Водоканала» направлено в суд, ему грозит до 10 лет тюрьмы
21.10.2022 в 17:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru