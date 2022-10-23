В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом

По данным Telegram-канала «112», разбился истребитель Су-30 после вылета с иркутского авиазавода, сообщает "Коммерсант". Самолет упал в жилой массив.В соцсетях распространяется видео пожара двухэтажного дома. Позже иркутский губернатор написал, что самолет упал на двухэтажный дом."По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Площадь пожара — около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет", - написал губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.Напомним, что в этом же районе в 1997 году на четырехэтажный жилой дом рухнул сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Погибли все находившиеся на борту – 8 членов экипажа и 15 пассажиров, а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей.Фото: соцсети