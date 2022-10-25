Происшествия 25.10.2022 в 09:38

В Бурятии водитель получил год колонии за пьяное ДТП

Мужчина неоднократно попадался на вождении в нетрезвом виде
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель получил год колонии за пьяное ДТП
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. При этом мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.

«В декабре 2021 года лишенный водительских прав житель поселка Онохой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля. При движении по поселковой дороге мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину, после чего скрылся», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года.

Фото: «Номер один»
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