В Бурятии водитель получил год колонии за пьяное ДТП

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. При этом мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.«В декабре 2021 года лишенный водительских прав житель поселка Онохой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля. При движении по поселковой дороге мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину, после чего скрылся», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года.Фото: «Номер один»