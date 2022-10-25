Происшествия 25.10.2022 в 10:09
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил столб
Пострадали два пассажира автомобиля
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло поздним вечером 24 октября в районе дома №17 по ул. Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не справился с управлением, вылетел на трамвайный пути и врезался в столб.
В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля – 27-летний мужчина и 19-летняя девушка. Их госпитализировали.
Водителю госпитализация не понадобилась. Как уточнили в Госавтоинспекции, он был пьян и не имел прав.
Фото: vk.com/dtp_03
В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля – 27-летний мужчина и 19-летняя девушка. Их госпитализировали.
Водителю госпитализация не понадобилась. Как уточнили в Госавтоинспекции, он был пьян и не имел прав.
Фото: vk.com/dtp_03
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