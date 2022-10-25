В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил столб

ДТП произошло поздним вечером 24 октября в районе дома №17 по ул. Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не справился с управлением, вылетел на трамвайный пути и врезался в столб.В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля – 27-летний мужчина и 19-летняя девушка. Их госпитализировали.Водителю госпитализация не понадобилась. Как уточнили в Госавтоинспекции, он был пьян и не имел прав.Фото: vk.com/dtp_03