В Бурятии на жадную хозяйку магазинов возбудили уголовное дело

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя, подозреваемой в выплате зарплаты в размере ниже МРОТ.«Подозреваемая является учредителем и директором фирмы, которая занимается розничной продажей продуктов. Торговля велась через два магазина в селах Шарагол и Хутор. В них работало по одному продавцу, которым с апреля 2022 года выплачивалась мизерная заработная плата в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», - рассказали в следственном ведомстве.Как уточнили в прокуратуре Бурятии, продавцы магазинов при 35 часовой рабочей неделе получали в месяц зарплату в размере 8 тысяч рублей.Данный факт вскрылся в ходе надзорной проверки соблюдения трудовых прав работников, которую провел прокурор Кяхтинского района.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится вычисление полной задолженности по зарплате, образовавшейся перед работниками организации, после чего будут приняты меры по скорейшему восстановлению нарушенных прав потерпевших», - отметили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»