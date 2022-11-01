Происшествия 01.11.2022 в 09:10
В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
ДТП произошло на федеральной трассе
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии ведет поиск водителя неустановленного автомобиля, который вчера около 19:30 насмерть сбил 39-летнего мужчину на 102-м км федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. После происшествия водитель скрылся.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП, ГИБДД Бурятии просит сообщить по телефону 8-3012- 29-29-02.
Фото: «Номер один»
Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП, ГИБДД Бурятии просит сообщить по телефону 8-3012- 29-29-02.
Фото: «Номер один»
ТегиДТП