Происшествия 01.11.2022 в 09:10

В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло на федеральной трассе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция Бурятии ведет поиск водителя неустановленного автомобиля, который вчера около 19:30 насмерть сбил 39-летнего мужчину на 102-м км федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. После происшествия водитель скрылся.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП, ГИБДД Бурятии просит сообщить по телефону 8-3012- 29-29-02.

Фото: «Номер один»
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