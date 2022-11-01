В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция Бурятии ведет поиск водителя неустановленного автомобиля, который вчера около 19:30 насмерть сбил 39-летнего мужчину на 102-м км федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. После происшествия водитель скрылся.Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП, ГИБДД Бурятии просит сообщить по телефону 8-3012- 29-29-02.Фото: «Номер один»