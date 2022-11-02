Происшествия 02.11.2022 в 09:24
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в Курумканском районе
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 7.26 утра сейсмологи Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировали землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Его магнитуда составила 3,9 балла. Эпицентр находился в 10 км юго-восточнее от поселка Алла.
«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: seis-bykl.ru
«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: seis-bykl.ru
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