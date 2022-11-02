В Бурятии произошло землетрясение

Сегодня в 7.26 утра сейсмологи Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировали землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Его магнитуда составила 3,9 балла. Эпицентр находился в 10 км юго-восточнее от поселка Алла.«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: seis-bykl.ru