В Улан-Удэ пьяный водитель «Запорожца» удирал от полиции

За рулём авто оказался 39-летний мужчина. При проверке документов выяснилось, что нарушитель водительского удостоверения никогда не получал и, соответственно, не имеет прав управлять транспортом. Регистрация самой машины была давно прекращена.









Ночью 27 октября на улице Жердева в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль марки «ЗАЗ», пассажир которого размахивал руками, приоткрыв форточку. Инспекторы ГИБДД приняли решение остановить авто. Однако на требования сотрудников полиции водитель не реагировал.«В ходе преследования водитель автомобиля несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора. В результате преследования в микрорайоне Таежный автомобиль был задержан автоинспекторами», - сообщили в МВД Бурятии.Как пояснил водитель, он направлялся в Заиграевский район, чтобы оставить там автомобиль, который ему необходим в хозяйстве.За пьяное вождение мужчина привлечен к административной ответственности. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.Фото и видео: МВД Бурятии