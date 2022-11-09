Происшествия 09.11.2022 в 08:17

В Бурятии ужесточили наказание закладчику «синтетики»

Наркодилер на 9,5 лет отправился в колонию строгого режима
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ужесточили наказание закладчику «синтетики»
Северобайкальский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

«Обвиняемый за вознаграждение выполнял в составе преступной группы роль «закладчика» наркотиков синтетического происхождения. Он разместил запрещенные в обороте средства в пяти разных тайниках, которые впоследствии обнаружили оперативные сотрудники полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение с таким приговором не согласилось и обжаловало его, потребовав ужесточить наказание.

Верховный суд Бурятии, согласившись с доводами прокурора, вынес новый приговор. Действия мужчины были квалифицированы как пять самостоятельных преступлений, в связи с чем ему усилили наказание до 9,5 лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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