В Бурятии потушили пожар на горнодобывающем предприятии

Ночью 9 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании бытового помещения на территории горнодобывающего предприятия в селе Маловский Баунтовского района.«Когда пожарные прибыли на место, в бытовом помещении наблюдалось сильное задымление. Работники предприятия самостоятельно тушили пожар с помощью огнетушителей и воды. 17 минут понадобилось огнеборцам для ликвидации открытого огня. В результате пожара повреждены стены и потолок помещения, а также кабинки для хранения одежды на общей площади 10 квадратных метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: МЧС Бурятии