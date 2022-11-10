Происшествия 10.11.2022 в 09:33
В Бурятии потушили пожар на горнодобывающем предприятии
Огонь вспыхнул в бытовке из-за короткого замыкания
Текст: Константин Воронов
Ночью 9 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании бытового помещения на территории горнодобывающего предприятия в селе Маловский Баунтовского района.
«Когда пожарные прибыли на место, в бытовом помещении наблюдалось сильное задымление. Работники предприятия самостоятельно тушили пожар с помощью огнетушителей и воды. 17 минут понадобилось огнеборцам для ликвидации открытого огня. В результате пожара повреждены стены и потолок помещения, а также кабинки для хранения одежды на общей площади 10 квадратных метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
«Когда пожарные прибыли на место, в бытовом помещении наблюдалось сильное задымление. Работники предприятия самостоятельно тушили пожар с помощью огнетушителей и воды. 17 минут понадобилось огнеборцам для ликвидации открытого огня. В результате пожара повреждены стены и потолок помещения, а также кабинки для хранения одежды на общей площади 10 квадратных метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
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