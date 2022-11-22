В Бурятии будут судить банду «черных лесорубов»

Следователи МВД Бурятии завершили расследование уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимавшихся незаконной рубкой леса на территории Хандагатайского лесничества в Заиграевском районе.«Незаконная заготовка леса, осуществлявшаяся в промышленных масштабах, была пресечена в апреле сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РБ. У граждан изъяты пять грузовых автомобилей, два трактора, бензопилы и заготовленная древесина. Установлено, что в состав ОПГ, возглавляемой 32-летним жителем поселка Горхон, входили трое неработающих односельчан. Мужчины заготавливали сосновый и лиственничный лес под видом легальной предпринимательской деятельности. Затем круглый лес на грузовых автомобилях транспортировался на принадлежащий организатору пункт приема и отгрузки древесины - для переработки и сбыта», - рассказали в МВД Бурятии.В ходе следствия установлена причастность группы к 10 фактам противоправной деятельности. Ущерб лесному фонду составил более 5,5 млн. рублей.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: МВД Бурятии