В Улан-Удэ пропала бабушка, страдающая потерей памяти

Полиция Улан-Удэ разыскивает 74-летнюю Полину Тищенко. Утром 21 ноября пенсионерка ушла из дома по ул. Челутаевская и не вернулась. Женщина страдает потерей памяти.Приметы: европейской внешности, на вид 75 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в темный тон с проседью, глаза карие.Одета в темно-розовую шапку с рисунками в виде цветочков с бусинами, темно-серый пуховик до колен, серые вязаные варежки с синим рисунком, чёрные брюки, белые сапоги.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-983-532-34-77, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).