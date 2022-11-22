Происшествия 22.11.2022 в 10:23
В Улан-Удэ пропала бабушка, страдающая потерей памяти
Всех, кто видел пенсионерку, просят позвонить в полицию
Текст: Константин Воронов
Полиция Улан-Удэ разыскивает 74-летнюю Полину Тищенко. Утром 21 ноября пенсионерка ушла из дома по ул. Челутаевская и не вернулась. Женщина страдает потерей памяти.
Приметы: европейской внешности, на вид 75 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в темный тон с проседью, глаза карие.
Одета в темно-розовую шапку с рисунками в виде цветочков с бусинами, темно-серый пуховик до колен, серые вязаные варежки с синим рисунком, чёрные брюки, белые сапоги.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-983-532-34-77, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
Приметы: европейской внешности, на вид 75 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в темный тон с проседью, глаза карие.
Одета в темно-розовую шапку с рисунками в виде цветочков с бусинами, темно-серый пуховик до колен, серые вязаные варежки с синим рисунком, чёрные брюки, белые сапоги.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-983-532-34-77, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
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