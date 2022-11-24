На трассе в Бурятии столкнулись два грузовика

Сегодня около 7.30 утра на федеральной трассе «Байкал» в районе поселка Каменск произошло лобовое столкновение грузовиков «Шакман» и «Газель». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель и пассажир «Газели» получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась.«ДТП произошло в условиях снегопада, оба водителя были трезвыми. В настоящий момент движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии