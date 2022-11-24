Происшествия 24.11.2022 в 11:21
На трассе в Бурятии столкнулись два грузовика
ДТП произошло на заснеженной дороге
Текст: Константин Воронов
Сегодня около 7.30 утра на федеральной трассе «Байкал» в районе поселка Каменск произошло лобовое столкновение грузовиков «Шакман» и «Газель». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель и пассажир «Газели» получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась.
«ДТП произошло в условиях снегопада, оба водителя были трезвыми. В настоящий момент движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«ДТП произошло в условиях снегопада, оба водителя были трезвыми. В настоящий момент движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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