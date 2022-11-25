Происшествия 25.11.2022 в 16:33
Житель Улан-Удэ прятал в подполье мешки с марихуаной
Наркотик мужчина собрал недалеко от поселка Иволгинск
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские задержали 38-летнего горожанина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
«В ходе обыска жилища у улан-удэнца изъяли более 3,5 килограмм марихуаны. Мешки с наркотическим средством хозяин дома прятал в подполье. Мужчина признался, что собрал марихуану несколько дней назад недалеко от поселка Иволгинск для собственного употребления», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Кроме того, за отказ от освидетельствования мужчина привлечен к административной ответственности.
Фото: МВД Бурятии
«В ходе обыска жилища у улан-удэнца изъяли более 3,5 килограмм марихуаны. Мешки с наркотическим средством хозяин дома прятал в подполье. Мужчина признался, что собрал марихуану несколько дней назад недалеко от поселка Иволгинск для собственного употребления», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Кроме того, за отказ от освидетельствования мужчина привлечен к административной ответственности.
Фото: МВД Бурятии
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