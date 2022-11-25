Житель Улан-Удэ прятал в подполье мешки с марихуаной

В Улан-Удэ полицейские задержали 38-летнего горожанина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.«В ходе обыска жилища у улан-удэнца изъяли более 3,5 килограмм марихуаны. Мешки с наркотическим средством хозяин дома прятал в подполье. Мужчина признался, что собрал марихуану несколько дней назад недалеко от поселка Иволгинск для собственного употребления», - сообщили в МВД Бурятии.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Кроме того, за отказ от освидетельствования мужчина привлечен к административной ответственности.Фото: МВД Бурятии