На трассе в Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»

ДТП с пострадавшими произошло вчера днем в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», ехавший со стороны Гусиноозесрка в направлении Закаменска, в 15 км от села Додо Ичетуй не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии 58-летняя пассажирка внедорожника получила травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии