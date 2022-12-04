Происшествия 04.12.2022 в 18:22

В Бурятии врачи не смогли спасти мужчину, получившего два удара ножом в живот

Ранение сельчанину в ходе ссоры нанесла сожительница
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии врачи не смогли спасти мужчину, получившего два удара ножом в живот
1 декабря в Новобрянской участковой больнице скончался 62-летний мужчина, которого за несколько дней до смерти с колото-резаными ранениями живота доставили из поселка Онохой. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 53-летнюю сожительницу, которой первоначально предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти мужчины дело переквалифицировали на убийство, им занялся Следственный комитет Бурятии.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала вместе с сожителем в поселке Онохой. 19 ноября в течение дня они распивали спиртное напитки у знакомых. Вечером по возвращении домой на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемая схватила кухонный нож и дважды нанесла им удары в живот сожителя. После этого, опомнившись, женщина вызвала медиков. Потерпевшего госпитализировали. Почти две недели врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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